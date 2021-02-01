ماجد الكدواني: أنا وكريم عبدالعزيز «بنخاف من الكوميديا»

كشف الفنان ماجد الكدواني علاقته مع الفنان كريم عبدالعزيز، قائلا: «لما تقابله أول مرة تحس أنك عارفه من 20 سنة، أنا أعرفه بقالي 20 سنة بجد، ومش ببالغ أو بجامل، بس كريم بأمانة ربنا، تركيبة ساحرة جدا، مفيش حد يفهمه، وحساس أوي، وعنده كم من المصداقية رهيبة، وميعرفش يقول كلمة غير من قلبه».

الكدواني: بغير من انضباط نفس كريم

وأضاف «الكدواني»، خلال استضافته بالجزء الثاني من برنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، «كريم بالنسبة لي أخ وصديق ، وبتعلم منه حاجات كتير حتى في الحياة، مش في الفن بس، وبتعلم من حكمته بتصرفاته مع البشر، وردود أفعاله، وانضباط في النفس، عنده ضبط نفس بغير منه، ربنا يحميه ويحفظه ويديمها عليه نعمة، ويديمه نعمة في حياتي».

الكدواني: المعاملة مع كريم لازم تكون بحساب

وتابع: «كريم ميعرفش يتكلم إلا من قلبه، وبالتالي ميعرفش يستقبل أي حاجة، والمعاملة معاه لازم تكون بحساب أوي، وطبيعية في نفس الوقت، من قدر حساسيته يفقس اللي قدامه بسرعة، ذكي جدا، لذلك متعرفش تتعامل معاه، غير لما تكون من قلبك، ينطبق عليه جملة: (ما يصدر من القلب يصل للقلب، ومالا يصدر من القلب لا يصل حتى للآذان)، وكريم عشرة عمر بجد».

أنا وكريم «جبناء كوميديا»

واستكمل: «أنا وكريم (جبناء كوميديا)، وقالي واحنا بنعمل فيلم (حرامية في كي جي تو)، أنا بخاف من الكوميديا وأنت بتخاف من الكوميديا، تعالا نتفق على مبدأ احنا هنصدق أوي ونمثل أوي ونستخبى في الشخصية أوي ولو ضحكنا ضحكنا ولو مضحكناش أدينا متصدقين، وفضلنا ماشيين على هذا المبدأ في (طير أنت) و(ولا تراجع) لحد (وقفة رجالة)، وكوميديا الموقف من أغلى أنواع الكوميديا».