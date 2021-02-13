إنشاء قناة لمفيض المياه بوادي أبوجعدة في مدينة رأس سدر

أكد علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، أنه جاري إنشاء قناة لمفيض المياه بجوار السدة التي توجد بالمنطقة المحيطة لوادي جعدة، لحماية قرية وردان والمدينة من أخطار السيول، وذلك ضمن المرحلة الثانية لحماية المدينة من أخطار السيول.

وقال رئيس المدينة، إنه جاري العمل بمشروع إقامة سد وبحيرة بوادي وردان التابع لقرية أبو صويرة، ويجرى إنشاء السد بطول 1800 متر، وارتفاع 10 أمتار بهدف حجز مياه السيول وتوجيها نحو البحيرة لتخزين هذه المياه والاستفادة منها في أغراض الزراعة، إضافة إلى حماية القرية والأودية التابعة لها من أخطار السيول.

وأوضح رئيس المدينة أنه جارٍ إنشاء البحيرة بعرض 350 مترًا، وطول ألف متر، وعمق 6 أمتار، وحفر 5 بحيرات بالحواجز الترابية، وثلاثة سدود إعاقة بوادي غرندل طبقًا للمواصفات المتفق عليها، تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

جاء ذلك اليوم السبت خلال الجولة التي قام بها علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر يرافقه ناصر محمد حسن رئيس قرية أبوصويرة، لمتابعة أعمال الحماية من مخاطر السيول بوادي أبوجعدة، وتفقد إحدى مزارع الزيتون بنفس التجمع.

وأكد رئيس مدينة رأس سدر أن جميع أعمال الحماية بالمرحلة الثانية تسير طبقًا لمواصفات وبنود العقد، والبرنامج الزمني بكل مرحلة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، ويجرى ذلك بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي ظروف طارئة خلال الفترة المقبلة وما تشهدها المدينة من تداعيات سوء أحوال الطقس.

وأضاف أنه جرى تنظيم مجموعة للتعاون مع الأزمات، بحيث تضم هذه المجموعات كافة الإدارات المعنية، و مشايخ وأهالي المدينة، وجرى حماية وادي غرندل التابع لمدينة رأس سدر من أخطار السيول، وحفر وتكوين الحواجز وتدبيش السد.