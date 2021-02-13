ربة منزل تشعل النار في نفسها بسبب خلافات مع زوجها بسوهاج

أصيبت ربة منزل في العقد الرابع من العمر، بحروق بنسبة 75% إثر قيامها باشعال النار في جسدها، بجوار مقابر قرية «مشطا»، بدائرة مركز طما شمال سوهاج، بسبب خلافات مع زوجها، تم نقل المصابة لمستشفي طما المركزي واخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول «ميرفت ع.»، 35 سنه، ربة منزل، وتقيم بناحية مشطا، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 75%.

انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من التحريات أن المصابة أحضرت جركن مواد بترولية، وذهبت إلى منطقة المقابر بقرية مشطا، وأشعلت النيران في جسدها، مما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة، وأشارت التحريات إلى أن سبب ارتكابها الواقعة يعود لوجود خلافات مع زوجها.

تم تحويل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وكشف ملابساتها.