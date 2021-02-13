7 أعمال درامية في مسيرة نادية الجندي.. آخرهم «سكر زيادة»

تصدرت الفنانة نادية الجندي محركات البحث على «جوجل»، بعد ظهورها في حلقة «الدوبليكس» مع أبلة فاهيتا، حيث تحدثت عن آخر أعمالها الدرامية مسلسل «سكر زيادة»، والذي قدمته في موسم رمضان الماضي بعد غياب استمر 5 سنوات.

وقالت «الجندي»، إن المسلسل من التجارب الدرامية الهامة خلال مشوارها الفني، مؤكدة أنها كانت الأعلي أجرًا مقارنة بنجمات المسلسل الأخريات، مشيرة إلى أنها تعيش في الفترة الحالية لفنها فقط، ودائمًا تبحث عن السيناريو الجيد.

أحداث مسلسل سكر زيادة

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، 3 سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل «سكر زيادة» الذى عرض في شهر رمضان وشاركها في البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف: أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسي، وغيرهم.

مشوار نادية الجندي في عالم الدراما

يذكر أن نادية الجندي قدمت أول مسلسل درامي لها بعنوان «الدوامة»، وجسدت خلاله دور «زغزغة» عام 1973، لتقدم من بعدها مسلسل «قطار منتصف الليل» عام 1978، ثم قدمت المسلسل الثالث خلال مشوارها الفني عام 2004 بعنوان «مشوار امرأة»، والمسلسل الرابع «من أطلق الرصاص على هند علام» عام 2007.

وجاء المسلسل الخامس «ملكة في المنفي» وجسدت من خلاله دور الملكة نازلي، عام 2010.

والتجربة السادسة تمثلت في مسلسل «أسرار» تم تقديمه عام 2015، حيث تدور القصة حول طبيبة بالطب الشرعي يُقتل زوجها وابنها، وتحاول الوصول إلى القاتل، وسط أحداث تتصاعد وتتخللها مغامرات كثيرة، لتصطدم في السياق بمافيا لتجارة الأدوية يتورط فيها رجال أعمال كبار ويتدخل رجال المباحث للكشف عن أسرار الجريمة الغامضة، وجاء العمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.