الخطوات والمستندات المطلوبة لنقل معاش المتوفى لشخص آخر

يتساءل البعض عن كيفية تنفيذ إجراءات نقل المعاش من شخص لآخر، خاصة أنَّ المعاش لا يسقط بوفاة مستحقة بل ينقل إلى الأشخاص المستحقين من أسرة المتوفي فور الوفاة، وذلك وفقًا لما ذكرته الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية.

لذا تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة خطوات النقل.

خطوات النقل

كل ما يتوجب على الشخص للحصول على الخدمة هو التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش على النموذج المرفق.

المستندات اللازمة لعملية النقل

- إذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يتمّ الموافاة بموافقة من البنك على ايقاف المعاش.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يتمّ الموافاة بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزه يتمّ الموافاة بصورة كارت «ميزة».

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضى معاشات بريد يتمّ الموافاة بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.​

المستفيد من عملية النقل

القائم بالصرف.

شروط استحقاق الخدمة

تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب لتعديل جهة صرف المعاش​.

أماكن صرف المعاش

تصرف المعاشات من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:

- مكاتب هيئة البريد (كارت ميزة أو حساب فضي معاشات).

- بنوك القرى.

- بنك ناصر الاجتماعي.

- البنوك التجارية (كارت ميزة أو حساب توفير).

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

المستندات اللازمة لأداء الخدمة

هناك مجوعة من المستنات لابد من توافرها للحصول على الخدمة وهي:

- شهادة الوفاة.

- تقديم شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة.

- تقديم صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالي، وصورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية.

- أن يكون المتقدم لنقل المعاش إليه لا يملك عمل أو مزاولة مهنة.

- تقديم صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- تقديم بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.

في حالة من هم أقل من 21 عامًا وحالات أخرى

ووفقًا للهيئة العامة التأمينات الاجتماعية، فإنه في حالة حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 سنة أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة فى تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:

- أولًا: على المتقدم للحصول على القدمة إذا كان العمل بالقطاع الخاص يقدم بيان بأجر الاشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأميني.

- ثانيًا: إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- ثالثًا: في حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.