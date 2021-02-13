نائب وزير التعليم: الفترة المقبلة تحتاج تطويرا من المعلم لذاته وقدراته

أكد دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أن محافظة بورسعيد هي نقطة الانطلاق لأي تطوير على مستوى الجمهورية في كافة المجالات، وأنها محط أنظار القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بقيادات التعليم بالمحافظة، بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل التربية والتعليم ببورسعيد، بالمدرسة اليونانية الحديثة الخاصة؛ لمتابعة مستجدات الأمور التعليمية والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين للارتقاء بمستوى الأداء، حيث استهدف مديري العموم والمراحل التعليمية، وإدارة التوجيه الفني والموجهين العموم والمعلمين.

وفى بداية اللقاء، رحب وكيل تعليم بورسعيد، بنائب وزير التربية والتعليم، معربا عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بالمجهودات الضخمة التي تبذلها الوزارة؛ للارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين، الأمر الذي حقق طفرة مهارية حقيقية، وعزز من نقاط القوة لديهم.

وتناول نائب الوزير، خلال كلمته، مستحدثات الأمور على الساحة التعليمية، مشيرًا إلى التعليم عن بعد وظهور الحاجة إلى أساليب تعليمية جديدة تواكب الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، وأن المرحلة القادمة تحتاج تطويرًا من المعلم لذاته وقدراته.

وأكد نائب الوزير، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وفرت بنك المعرفة المصري، والمنصات التعليمية المتنوعة، وطورت من طرق تقييم الطلاب؛ لذا يتحتم على المعلم السعي إلى تنمية مهاراته ومهنيته المستدامة عن طريق برامج التدريب الوزارية.

وأوضح أن دور الموجهين أكبر من كونه عمل إداري، ودورهم الأساسي يتجلى في تدريب المعلمين وصقل مهاراتهم والارتقاء بمستوى أدائهم وتبادل الخبرات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية والمدارس مع مراعاة مكان وتوقيت التدريب والظروف الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.