مدونون سياحيون من أوروبا يشيدون بتنوع المقاصد في شرم الشيخ

استضافت مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، عدداً من المدونين السياحيين من بعض الدول الأوروبية، منها إنجلترا والتشيك، ممن لهم تأثير على مواقع التواصل الاجتماعي في بلدانهم، ويحظون بنسبة عالية من المشاهدة، وذلك في جولة سياحية للتعرف على أبرز المعالم والمقاصد السياحية بالمدينة.

وحرص مدير مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، إسلام نبيل، على مرافقة وفد المدونين السياحيين خلال جولتهم بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً أنه جرى إعداد برامج سياحي للوفد، يتيح لهم تصوير جميع المعالم السياحية داخل المدينة، لإبراز التطور اللوجستي الذي حظت به مدينة شرم الشيخ، نتاج المجهودات التي بذلها الجهاز التنفيذي، بقيادة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على مدار الفترة الماضية، لتصبح مدينة سياحية عالمية.

وأوضح مدير مكتب التنشيط السياحي، في تصريحات له اليوم السبت، أن المدونين السياحيين قاموا بتقديم عرض خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم عن شرم الشيخ، يتضمن كافة المعالم السياحية، بطريقة تشجع شعوبهم على زيارة المدينة، والاستمتاع بإجازات رائعة في ظل إجراءات احترازية ووقائية متبعة، لضمان سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد مدير مكتب التنشيط السياحي أن المدونين السياحيين أعربوا عن مدى سعادتهم بهذه الزيارة، التي اعتبروها زيارة رائدة، وأشادوا بالتنوع السياحي داخل المدينة، مما يلبي مختلف رغبات ومتطلبات السائحين.

واستقبلت وزارة السياحة والآثار عدداً من المدونين السياحيين، باعتبارهم شركاء في عملية الترويج لمصر، كون واحد منهم لديه متابعين بالملايين، وذلك من خلال نشر صورة للمقاصد السياحية المصرية، مما يعد دعاية مباشرة لمصر، ويعكس الصورة الصحيحة عن الأمن والأمان الذي تعيشه مصر، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الترويج السياحي لمصر.