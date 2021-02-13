تعيين 619 شابا وفتاة بالقطاع الخاص في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تشغيل 619 شابًا وفتاة من جميع المؤهلات، منهم 6 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر يناير الماضي، حيث تم تعيينهم بالجهات المختلفة على مستوى الجمهورية، وإرسال شهادات القيد «كعب العمل»، لمديرية القوى العاملة، بعد استيفائها من جهة التعيين.

وأكد المحافظ أنه يجرى التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، وتعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب، لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة «مشروعك» وجهاز شباب الخريجين.

واستعرض «القاضي» جهود مديرية القوى العاملة خلال شهر يناير الماضي، حيث تم تنفيذ 8 دورات تدريبية متنوعة لـ110 متدربًا، ضمن خطة المديرية لتدريب الشباب على المهن المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة داخل نطاق المحافظة.

من جانبه، أوضح وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة، أن الدورات التدريبية تنوعت مجالاتها ما بين «مساحة، تبريد وتكييف، تفصيل وخياطة»، منها 3 دورات بمركز التدريب المهني و3 دورات بملوي وسمالوط ودورتين بالوحدة المتنقلة بكفر مغربي، مشيرًا إلى أن الدورات يقدمها مدربين متخصصين، تفعيلًا لدور مراكز التدريب المهني في نشر ثقافة التدريب وإعلام راغبي العمل بضرورة التدريب المهني من أجل التشغيل.

وأضاف أنه في مجال قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة، تم قياس مستوى مهارة 884 مواطن على المهن المختلفة، منحهم تراخيص المزاولة، وفي مجال التشغيل تم تسليم 25 عقد عمل بالخارج.

ويمكن التقدم للوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية على موقع الوزارة، والتي تصدر كل شهرين، ويقوم الشباب بالتسجيل عليها عبر الرابط التالي:

http://www.manpower.gov.eg/NationalBulletin.html