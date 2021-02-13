إخلاء أشهر سوق شعبي من الباعة لحل الأزمة المرورية بشبين الكوم

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، رؤساء الأحياء وشرطة المرافق، بإخلاء شارع «السلطان حسين» من الباعة الجائلين وكافة أنواع الإشغالات الموجودة به، واستخدمه بديلاً مرورياً وقت الذروة، لارتفاع الكثافة المرورية بالحى الغربي بشبين الكوم.

جاءت توجيهات محافظ المنوفية استجابة إلى الطلب الذي تقدمت به الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب عن «القائمة الوطنية من أجل مصر»، عن محافظة المنوفية، لحل الأزمة المرورية بمدينة شبين الكوم.

بديل لسوق السلطان حسين

وشددت عضو مجلس النواب، في طلبها المقدم إلى محافظ المنوفية، على ضرورة توفير مكان بديل للباعة الجائلين، حفاظاً على مصدر رزقهم، حيث يعد الشارع أحد أهم الأسواق في مدينة شبين الكوم، مقدمة الشكر للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على استجابته السريعة، والتدخل العاجل لحل المشاكل العامة، بما يصب في صالح المواطنين.

رفع مقلب «طوخ طنبشا»

على صعيد متصل، شهد محافظ المنوفية بدء أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب «طوخ طنبشا»، ونقلها إلى المدفن الصحي بمدينة السادات، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، بالتوازي مع رفع مقلب بركة السبع العمومي، بعد معاناة الأهالي لسنوات طويلة من الروائح الكريهة والأدخنة المنبعثة من مقلب القمامة.

وتابع محافظ المنوفية رفع تراكمات القمامة بالمقلب في «عزبة راتب»، التابعة لقرية «طوخ طنبشا»، بدائرة مركز بركة السبع، والمقام على مساحة 8 قراريط، وبحجم تراكمات ما يقرب من 150 ألف طن قمامة، ووجه المحافظ بزيادة عدد سيارات نقل القمامة لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال شهر، وفق الجداول الزمنية المقررة.

رفع مقلب «كفر هلال»

ووجه محافظ المنوفية رئيس المدينة بعمل رفع مساحي لقطعة الأرض المقام عليها المقلب، وإحاطتها بسور حديدي، بعد الانتهاء من رفع تراكمات القمامة، مشيراً إلى أنه عقب الانتهاء من رفع المخلفات بالمقالب، سيتم العمل تباعاً بمقلب «كفر هلال».

كما كلف المحافظ رئيس المدينة بحصر كافة بؤر وتجمعات القمامة بنطاق المركز لرفعها ضمن أعمال المقالب، مؤكداً على أن الهدف من إزالة المقالب الحفاظ علي البيئة عن طريق الحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات والحفاظ علي صحة المواطنين وسلامتهم فضلاً عن الحفاظ علي المظهر الحضاري.