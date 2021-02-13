مهندس يترك العمل في البترول ليربي النحل: «بيكسب أكتر»

رغم تخرجه فى كلية الهندسة قسم بترول، في عام 2011، وعمله في إحدى شركات البترول خارج مصر، لمدة 5 سنوات، فإنه قرر العودة للعمل في أكبر شركة للتنقيب عن البترول في العالم داخل مصر، ولكنه بعد فترة قصيرة، قرر أن يترك العمل في قطاع البترول، والاتجاه للعمل في مجال تربية النحل، الذي تعلمه من والده، ونجح في تطوير مشروعه، حتى تمكن من إقامة مصنع لإنشاء مستلزمات تربية النحل وتصديرها للخارج.

عائدات النحل أكثر من البترول

«النحل بيجيب فلوس أكتر من البترول»، هكذا بدأ المهندس الشاب «محمد سعيد هجرس» حديثه لـ«الوطن»، مؤكداً أنه يستفيد بالعلوم التي درسها واللغات التي يعرفها في الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال تربية النحل، مشيراً إلى أنه بدأ أولاً في إنتاج العسل، بعد أن كون 2000 خلية نحل، وكان يصدر بما يزيد على مليون جنيه في الموسم الواحد، ومع بدء اهتمامه بإنتاج الخلايا الخشبية، تراجعت نظرته لإنتاج العسل، وتضاءل عدد الخلايا ليصل إلى 400 خلية، ولكنه توسع في مصنع إنتاج مستلزمات العسل، وهي عبارة عن صناديق خشبية تستخدم كبيوت للنحل.

وتابع بقوله: «كنت باشتغل في البترول، وجبت خط إنتاج للنحل من الصين، وعملت شركة استيراد، بجوار شغلي في البترول، ولكنني وجدت صعوبة في العمل في المجالين معاً في نفس الوقت، فتركت شركة البترول في 2018 واشتغلت في الوظيفة اللي بحبها، وعملت إنتاج كامل جبته من الصين لإنتاج صناديق وبيت النحل»، مؤكداً أنه فكر بشكل مختلف للعمل في هذا المجال، لعدم وجود مصانع مهتمة بإنتاج هذا النوع من المستلزمات، والذي يتم تصديره إلى الخارج بشكل كبير.

زادت صادرات «هجرس» إلى الخارج، خاصةً إلى الدول العربية والأوروبية، بعد إقامته خط إنتاج كامل خاص به، بعد أن كان يعتمد على بعض المصانع الصغيرة، فأصبح يصدر 100 ألف برواز خشب، و10 آلاف خلية شهرياً، بمئات الآلاف من الدولارات شهرياً، وتابع في حديثه لـ«الوطن»، أنه بدأ العمل بدراسة جدوى، ونجح حتى الآن في المجال الذي يحبه، قائلاً: «أنا باهتم كويس جداً بالمنتج اللي بأصنعه، وجودته وتغليفه، وبقيت بأصدر المستلزمات إلى كل الدول العربية وقبرص، وطموحي في المستقبل التصدير إلى أوروبا وأمريكا».