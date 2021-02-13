عاجل.. مد إجازة نصف العام أسبوعا إضافيا

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

وجاء القرار على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

واجتمعت، اليوم، اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث سيناريوهات عودة الدراسة وامتحانات الترم الأول.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن قرارات الوزارة فيما يخص عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول وطريقتها وموعدها، بالإضافة إلى طريقة استكمال الفصل الدراسي الثاني وموعده.

وبدأت إجازة منتصف العام في 16 من شهر يناير الماضي، وكان مقررًا لها أن تنتهي في 20 من فبراير الجاري، بحيث ستستمر على مدار 36 يوما كاملا وتعتبر هي المرة الأولى التي تصل فيها إجازة نصف العام إلى ذلك الرقم، قبل أن يخرج قرار مجلس الوزراء بمدها أسبوعًا إضافيًا لتصل إلى 43 يومًا.