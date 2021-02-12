«عليا كورونا» تحسم مصير «امتحانات التيرم» و«عودة الدراسة» خلال ساعات

تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الساعات المقبلة، اجتماعا هاما لنظر عدد من الملفات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، ومن بينها المسائل المتعلقة بانتهاء إجازة منتصف العام الدراسي يوم السبت 20 فبراير الجاري، والأمور المتعلقة بعقد امتحانات الترم الأول، وشكل الدراسة في الترم الثاني.

رؤية صحية

ومن المُقرر أن تُقدم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضا على «عليا كورونا» يتضمن التطورات المتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، والمستجدات المتعلقة بتلقي اللقاحات، والكميات المنتظر ورودها إلى داخل البلاد، ورؤية الوزارة الطبية والصحية لمسائل عقد امتحانات الترم الأول وشكل الدراسة في الترم الثاني.

تصورات المدارس والجامعات

كما يعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة سيناريوهات واقتراحات توصلت إليها الوزارة فيما يتعلق بـ«امتحانات وعودة الدراسة» في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، كما يعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤية الوزارة المتعلقة بالامتحانات والدراسة داخل منشآت التعليم الجامعي في الفترة المقبلة.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد نفى في تصريحات إعلامية له، إصدار مجلس الوزراء أية قرارات متعلقة بعودة الدراسة أو شكل الامتحانات حتى الآن، موضحا أن القرار النهائي سيكون عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطلع الأسبوع المقبل.

وقال «سعد»، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلن التصور النهائي للامتحانات والدراسة فور إقراره من «لجنة الأزمات»، خصوصا وأن لدينا ترم دراسي لم يكتمل بعقد الامتحانات، وترم أخر لم يبدأ بعد، وهو ما سيتم إعلان آليته عقب «الاجتماع».

مصادر ترجح عقد الاجتماع الأحد

ورجحت مصادر حكومية، عقد الاجتماع بعد غد الأحد، على أن يتم إعلان التفاصيل عقب اجتماع «عليا كورونا»، لافتة إلى أن الحكومة ستعلن التفاصيل عقب الاجتماع.