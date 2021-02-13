قافلة طبية مجانية في «وادي الحسوة» بجنوب سيناء الثلاثاء

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، عن إطلاق قافلة طبية مجانية إلى منطقة «وادي الحسوة 1»، التابع لمدينة أبورديس، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم، إن القافلة تنطلق في منطقة «وادي الحسوة» والمناطق المجاورة لها، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 16 و17 فبراير الجاري، وذلك لتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج لأهالي الوادي والتجمعات البدوية المجاورة له بالمجان، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة تتضمن 8 تخصصات طبية مختلفة، منها (الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد وأنف وأذن وحنجرة)، إضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة، ومعمل للتحاليل، وصيدلية لصرف الأدوية.

وأكد «رخا» أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى توقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان، وتقديم الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن القافلة، التي توجهت إلى الوديان التابعة لمدينة أبورديس، أنهت أعمالها اليوم، بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 274 حالة مرضية مختلفة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، إضافة إلى تحويل 4 حالات لمستشفى أبورديس المركزي، لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد أن القافلة التي توجهت إلى مدخل «أبوجعدة» بمدينة رأس سدر، أنهت أعمالها بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 146حالة مرضية مختلفة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم مجاناً، إضافة إلى تحويل 7 حالات لمستشفى أبورديس المركزي، لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

وأنهت القافلة التي توجهت إلى أودية «تال» و«غرندل» بمدينة أبوزنيمة، أعمالها بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 168 حالة مرضية مختلفة، كما جرى الكشف على 419 حالة مرضية مختلفة بالمركز الحضري في مدينة أبوزنيمة.