عاجل.. الحكومة: استئناف الدراسة بعد انتهاء أسبوع الإجازة الإضافي

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عقب اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي التربية والتعليم والتعليم العالي عقب انتهاء الإجازة التي جرى مدها لمدة أسبوع، من 20 فبرايرالجاري حتى 27 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يعلن كلٌ من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافقت خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

وجاء القرار على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.