نبيلة حميد الشاعري في أول ظهور لها: «تعلمت من والدي وأفخر بأصولي»

في أول ظهور تليفزيوني لها، استضاف الإعلامي رامي رضوان في برنامجه «مساء dmc» المطربة الشابة نبيلة الشاعري، ابنة الفنان حميد الشاعري، للحديث حول أولى أغانيها better than me، التي أطلقتها مؤخرًا من كلماتها، وألحان وتوزيع والدها.

وتحدثت «نبيلة» عن الأغنية الجديدة كما وجهت الشكر لفريق عمل برنامج «مساء dmc»، وكشفت خلال اللقاء أنها تتحدث بلكنة فلسطينية لأن والدتها من أصول فلسطينية أردنية، وتعيش معها في دبي، وأشارت إلى أنها تتقن أيضًا اللهجة المصرية.

وأوضحت أن أولى تجاربها كانت الكتابة والغناء باللغة الإنجليزية، ولكنها لا تمانع في الغناء باللغة العربية أيضًا لأنها تربت على الأغاني العربية في الأساس، ولكن يجب أن تشبهها وتناسب شخصيتها وصوتها.

بابا بيقولي «افتحي صوتك»

وكشفت عن نصائح والدها لها، مؤكدة أنه دائما يقول لها «افتحي صوتك»، موضحة أنها تعلمت منه الكثير سواء في الغناء والمزيكا أو حتى في الحياة بشكل عام: «بابا دايما بيخليني أحب العروبة وأصولي العربية حتى لو هغني بلغة تانية، مشيرة أنها تعتز بأصولها العربية وتفخر بها، وكشفت في نهاية اللقاء أنها تجهز عدة أغاني وتختار من بينها بمشاركة والدها».

وكانت طرحت نبيلة الشاعري نجلة الفنان حميد الشاعري أولى اغانيها «better than me» باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأغنية من ألحان و توزيع والدها الكابو حميد الشاعري، ومن كلمات نبيلة الشاعري، كما قام بإخراج الأغنية شقيقها نوح الشاعري ومدير تصوير إبن عمها علي الشاعري.

أولى تجارب نبيلة الشاعري في الغناء

وتعد الأغنية هي أولى تجارب نبيلة في الغناء، والذي عشقته منذ الطفولة بسبب عمل والدها وأشقائها وجميع أفراد عائلتها في هذا المجال سواء الغناء أو الألحان والتوزيع، ومن جانبها، قررت أسرة الشاعري أن تدعم نبيلة في أول أعمالها الغنائية ومساعدتها في تنمية موهبتها.

وكانت نبيلة الشاعري قد ظهرت عدة مرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني «لايف» لمجموعة من الأغاني الأجنبية الشهيرة، إلا أنها لم تكن تسعى لاحتراف الغناء بشكل أساسي.