ابنة حميد الشاعري عن أغنيتها الأجنبية: «ممكن في المستقبل أغني بالعربي»

قالت نبيلة حميد الشاعري، إنَّه بحكم جلوسها لفترة طويلة مع والدتها فلسطينية الأصل في دبي، فإنَّها تتحدث باللهجة الفلسطينية، كما أنَّها تجيد التحدث باللهجة المصرية، لكنها أطلقت أغنيتها باللغة الإنجليزية بسبب كتابتها كثيرا بتلك اللغة، مبينة أنَّ الأغنية لحنها ووزعها والدها وأخرجها شقيقها نوح الشاعري.

اللغة العربية الأقرب إلى قلبي

وأضافت «نبيلة»، خلال مداخلة لها عبر «زووم» ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنَّ تجربتها الأولى في الغناء جاءت باللغة الإنجليزية لإعجابها الشديد بها: «ممكن في المستقبل أغني أغنية باللغة العربية، هي اللغة الأقرب إلى قلبي بشكل كبير».

والدي أوصاني بالغناء بالعربية لأنها اللغة الأم

وأوضحت أنَّ والدها ساعدها ووجهها كثيرًا خلال رحلتها الغنائية، وهو ما ساعدها كثيرا في مسيرتها: «دايما يأكّد عليا على الغناء باللغة العربية لأنَّها اللغة الأم، وأنا سأفعل ذلك خلال الفترة المقبلة».

ابنة حميد الشاعري تغني I Will Survive

وأثارت نبيلة ابنة المطرب حميد الشاعري، الضجة على سوشيال ميديا، بعد نشرها لفيديو لها وهي تغني أغنية I Will Survive، للمطربة العالمية جلوريا جينور، عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأظهرت ابنة حميد الشاعري، في الأغنية قدرتها الكبيرة على الغناء باحترافية، والتمرس في الأداء، وقوة الصوت، وفق تعليقات بعض متابعيها.