إصابة 9 أشخاص بينهم 3 أطفال في انقلاب ميكروباص بسوهاج

أصيب 9 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، علي لطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز اخميم، في محافظة سوهاج، مساء اليوم السبت، وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامغي، اخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة أجرة عند منطقة «الكيلو 60»، على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص، إصابة كل من «مصطفى أحمد ولي الدين»، 33 سنة، و«أحمد مصطفى أحمد»، 3 سنوات، و«لمار مصطفى أحمد»، 6 سنوات، و«بسملة مصطفى أحمد»، 9 سنوات، و«شريف صابر عبد الرحمن»، 36 سنة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«هبة صابر عبد الرحمن»، 33 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، و«محمد عبد الرحمن أحمد»، 62 سنة، مصاب بجروح رضية متفرقه بالذراعين، و«حسنة عبد العال أحمد»، 60 سنة، مصابة بكدمات بالصدر والذراعين، و«خديجة صالح محمد»، 28 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث.