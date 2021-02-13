استشاري معماري: أغلب المنازل باتت تميل إلى الشكل المودرن الحديث

قال المهندس محمد طلعت، استشاري معماري وتصميم داخلي، إن المنازل المعاصرة باتت مختلفة عما كانت عليه من قبل، حيث أنه فيما سبق كان يميل أغلب الأشخاص لإضفاء الطابع الكلاسيكي والألوان الذهبية في المنازل، فيما اتجه أغلب الأشخاص حاليًا إلى الشكل المودرن الحديث.

أغلب سيدات البيوت باتوا يفضلون اختيار التصميم البسيط

وأضاف «طلعت»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور ونهى عبدالعزيز والمذاع على فضائية «DMC»، أن الذوق المصري قد اختلف في اختيار شكل التصميم والإضاءه داخل المنزل، حتى أن أغلب السيدات باتوا يفضلن اختيار التصميم البسيط الذي يسهل تنظيفه.

مساحة الزجاج تعطي راحة نفسية

وأوضح، أن الإضاءة أحد الأجزاء الهامة في المنازل العصرية والتي يجب الاهتمام بها، ويفضل استخدام الإضاءة والخامات الطبيعية في المنزل حتى يكون المنزل مريحًا لقاطنية: «يحاول البعض أن تكون مسطحات الزجاج اللي مدخله نور طبيعي لبيته تكون كثيرة، وكل ما كانت زيادة بتدي راحة نفسية أكبر».

وأكد «طلعت»، أنه يفضل استخدام الخامات الطبيعية من أخشاب ونباتات في المنزل بقدر الإمكان لما لها من إضفاء راحه نفسيه كبيرة خاصة في غرفة المعيشة والنوم: «الخامات الطبيعية والإضاءة بتأثر على موود الشقة والغرف على حد السواء».

وأشار استشاري معماري وتصميم داخلي، إلى أن الإضاءات يجري اختيارها بحسب ذوق كل فرد على حده، حيث أن الإضاءة تتحكم في نفسيه الأشخاص وحالته النفسية، وفيما سبق كان أغلب الألوان باللون الأصفر، ولكن حاليًا هناك مصابيح ذات ألوان مختلفة تضفي إضاءة شبهة طبيعية في أجوء المنزل.