أستاذ مناعة: الوقت الحالي مثالي لعودة الدراسة.. «قبل الموجة الثالثة»

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، تعليقًا على قرار الحكومة بمد إجازة نصف العام لمدة أسبوع، إنه كان يُفضّل أن يعود الطلاب إلى المدارس والجامعات خلال تلك الفترة التي تشهد خمولا لانتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعود الفيروس لنشاطه من جديد خلال الموجة الثالثة المتوقعة، مؤكدًا أن الوقت الحالي يعد مثاليًا لعودة الطلاب إلى الدراسة من جديد.

وأضاف «مصباح»، خلال مداخلة هاتفية السبت، مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه عادة ما يتم عمل نماذج لتوقع انتشار العدوى، موضحًا أن تلك النماذج تستفي معلوماتها بناءا على ما حدث العام الماضي، والجميع شاهد كيف كانت ضراوة انتشار الفيروس بداية من مارس الماضي.

سلالة جنوب إفريقيا

وحذّر أستاذ المناعة، من أن الوضع هذه المرة يزداد عليه انتشار سلالة جديدة من الفيروس بدولة جنوب إفريقيا، واصفا تلك السلالة بأنها ليست لطيفة على الإطلاق، كما أنها مقاومة لبعض التطعيمات واللقاحات التي اعتمدت من منظمة الصحة العالمية، لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع: «تقوم بعض الشركات حاليا بعمل تعديلات على اللقاحات، لمواجهة هذه السلالة، كما أن أهناك بعض الدول رفضت دخول انواع من اللقاحات إليها كتطعيم «أسترازينكا»، الذي لم يثبت فعالية مع السلالة الجديدة التي ظهرت بجنوب إفريقيا».

ابتعدوا عن التجمعات في رمضان

وواصل «مصباح»، كل تلك العوامل نبني على أساسها توقعات الفترة القادمة، بالإضافة إلى عقلية الشعب المصري بالأخص، الذي ينتظر رمضان في أبريل المقبل، وبالتبعية سيكون هناك تجمعات كبيرة، لافتًا إلى أن المصريون يتعاملون مع الشهر الكريم على أن «رمضان بيحب اللمة»، داعيًا ألا يحدث ذلك لأن هذا سيسبب مشكلة لمصر مع كورونا.