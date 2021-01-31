أستاذ أمراض قلب: مناعة لقاحات كورونا قد تصل لـ8 أشهر

قال الدكتور أيمن أبو المجد أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة، إن إدارة الغذاء الدواء الأمريكية «FDA»، توافق على ترخيص اللقاحات إذا نجحت الأبحاث الطبية أن تثبت قدرتها على تقليل الإصابة بالمرض بنسبة 50% على الأقل، مشيرًا إلى أن شركة أسترازينيكا التي استلمت مصر جرعات من لقاحها اليوم أجرت أبحاثا في أكثر من دولة منها إنجلترا والبرازيل وقلل نسبة الإصابة بـ75%.

كورونا قعد معانا لفترة طويلة

وأضاف أبو المجد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن فيروس كورونا سيستمر لفترة طويلة ولن يختفي: «كورونا قعد معانا لفترة طويلة وظهرت تحورات فيه بإنجلترا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتلك التحورات التي تعرض للفيروس جعلته أكثر قدرة على الانتشار، وبالتالي فإن هذا الفيروس لن يختفي بعد شهر أو 6 أشهر حتى».

الجسم يفرز الأجسام المضادة بعد 12 يومًا من تلقي الجرعة الأولى

وتابع، أن الجسم يفرز الأجسام المضادة بعد 12 يومًا من تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا بنسبة قد تصل إلى 50%، وبعد الحصول على الجرعة الثانية بأسبوع، والتي يحصل عليها الجسم بعد 21 يومًا من الجرعة الأولى يكون الجسم كمية كبيرة جدًا، ولكي يتم تحديد مدة الحماية فيجب الانتظار إلى 9 أشهر: «لكن اللي نقدر نقوله إن اللقاح يوفر الحماية لفترة تتراوح بين 6 شهور إلى 8 شهور».

وأردف، أن كل تجارب وأبحاث لقاحات فيروس كورونا لم تشهد مشاركة الحوامل فيها، ونظرًا لإثبات كل أنواع اللقاحات أنها آمنة ولا مضاعفات خطيرة لها فإن جمعية أمراض النساء والولادة الأمريكية أصدرت بيانا صريحا أنها تفضل إعطاء الحوامل اللقاح.

وأشار إلى أن نسبة كفاءة المسحة الشرجية أعلى من المسحة المتعارف عليها، لكنها لن تعمم: «الموجة الجاية خلال 6 أشهر قادمة، الأهم فيها اختبار آخر مختلف عن اختبار الـPCR، وهذا الاختبار يجرى في المطار ويحدد ما إذا كان الشخص سينقل العدوى أم لا، لأن المتعافين من كورونا قد تحتوي أجسادهم على بروتينات الفيروس دون أن يكونوا ناقلين للعدوى، وسيجرى إتاحة هذا الاختبار لكي يعمل مع اللقاح في محاربة كورونا، وسيستخدم في المنزل وثمنه سيكون رخيصا».