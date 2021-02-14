حظك اليوم الأحد 14-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف صفات الأبراج من شخص لآخر، وفقًا للاختلاف في أبراجهم الفلكية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وقد تشعر بانخفاض طاقتك، أعمل في صمت واهتم بصحتك وحاول أن تأخذ قسطًا وافرًا من الراحة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء، وقد تخف الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

قد تبدو اليوم محددًا في رأيك لكن لا ترفض الرأي الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف، ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم فرصة جيدة لتنمية أعمال وزيادة مدخرات.. تتحسن أحوالك وتملك وسائل التقدم.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، يمدك القمر اليوم بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم مشحون بالأعمال ومع ذلك تستطيع أن تظهر تماسكا رغم الضغوط، فقط يجب أن تحمي نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك قد يصيبك بالعصبية ويدفعك لتحارب بشأن أمور تهمك، فقط عليك ألا تبالغ في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة، ويعدك ذلك بفترة حافلة بالنشاط والإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بالطاقة وبروح متفائلة، ويساعدك ذلك على الاقتراب من الأصدقاء وممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسًا، حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر اليوم يتطلب منك، استعدادًا للتعامل بمرونة مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة وحسن تصرّف ويساعدك ذلك على مواجهة المشاكل والتغلب عليها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحب يمنحك طاقة عاطفية، ويساعدك ذلك على التواصل بحب وحكمة مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم تنجذب لأمور مهنية أو تجارية، وقد تحقق مكاسب إذا اعتنيت بحساباتك ودرست جيدا خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرًا وحدسًا صائبًا، وينفعك ذلك في معرفة ما يؤثر في الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يجعلك تفتن الآخرين بشخصية ساحرة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.