حظك اليوم السبت 13-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مواليد برج الدلو يتمتعون بالعديد من الصفات أهمها الكرم، خفة الظل، الأناقة، الذكاء الطموح، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلوعلى الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تدرس جيدا خطواتك واهتم بتحديد ميزانية تلتزم بها وراجع مصروفاتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في برجك يمنحانك سحرا واستعدادا أكبر للعطاء والتفهم مما يجعل الطرف الآخر يقدرك لشخصك.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ولد في 3 فبراير.