البنوك تضخ تمويلات بقيمة 17.28 مليار جنيه لدعم 161.9 ألف مشروع ضمن مبادرة «مشروعك»

قامت البنوك المشاركة فى مبادرة التنمية المحلية الخاصة بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بضخ تمويلات بقيمة 17.285 مليار جنيه لنحو 161.921 ألف مشروع، وفَّرت نحو 960.995 ألف فرصة عمل.

ويشارك فى المبادرة بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان والزراعى المصرى والإسكندرية سان باولو.

وتؤسس مبادرة «مشروعك»، التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية بداية 2015 لمفهوم التنمية بالمشاركة بين المواطن والدولة، وهو برنامج تنموى يهدف إلى محاربة البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، عن طريق دعمهم لإنشاء مشاريعهم الصغيرة الخاصة، من خلال منح القروض للمشروعات فى هيئة معدات، ومساعدات، ودراسات جدوى، ومتابعة مراحل التنفيذ وصولاً إلى الإنتاج وتحقيق العائد.

وللاستفادة من تلك المبادرة لا بد من توافر عدة مستندات أبرزها الرقم القومى للعميل والضامن، ومستندات مقر النشاط «عقد ملكية أو إيجار أو وصل كهرباء حديث» وصورة شهادة الموقف من التجنيد «لمن هم أقل من 35 عاماً»، بجانب خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافى مقر نشاط العميل بمعاونة البنك فى متابعة المشروعات الممولة، وفى حالة عدم التزام العميل بسداد 3 أقساط يتم فصل المرافق عن مقر النشاط.