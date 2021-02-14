حظك اليوم الأحد 14-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

تعرف أنثى برج الميزان أنّها شديدة الأنوثة، ولكنها تميل إلى عدم إظهار ذلك من باب إحداث التوازن.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويعدك ذلك بفترة حافلة بالنشاط والإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بالطاقة وبروح متفائلة ويساعدك ذلك على الاقتراب من الأصدقاء وممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.