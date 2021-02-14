لميس جابر: اتجوزت الفخراني من نص قرن.. ومجبناش شقة غير بعد 12 سنة

قالت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والأديبة، إنه مر 50 عاما على زواجها بالفنان الكبير يحيى الفخراني، لافته إلى أن الطلاق أصبح منتشرًا بشكل كبير، وسبب ذلك هو أن الزواج لم يبنى في البداية على الصدق: «يحيى بيقول حاجتين يتعملوا لوجه الله الزواج والفن».

إحنا اتجوزنا مكنش عندنا شقة أصلا

وأضافت «جابر»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنها تعرفت على «الفخراني» عندما كانا في الصف الثالث من الجامعة، ولم يتزوجا إلا بعد مرحلة الامتياز: «عرفنا بعض على حقيقتنا وكنا صحاب، وكنا وسط صحابنا وزمايلنا، وإحنا اتجوزنا مكانش عندنا شقة أصلا، وصممت أروح الريف بالتكليف بتاعي سنة 1973، وبقى عندنا شقة قبل ما أولد بـ3 أشهر».

السن بتاعنا دلوقتي فيه حاجتين مكانوش موجودين.. القلق الصحي والقدرة على الونس

وأوضحت أنها وزوجها استعارا العفش الخاص بوالدته طيلة 12 عاما حتى اشتروا شقة خاصة بهم وقاموا بتأسيسها وفق ما يتمنياه، لافتة إلى أنه بعد مرور تلك السنوات باتوا في حاجة إلى «الدلع»: «السن بتاعنا دلوقتي فيه حاجتين مكانوش موجودين من قبل، أنا بقلق عليه صحيا وهو كمان، والقدرة على الونس، وده المهم».

وفي سياق آخر، أشارت إلى أن كتب الدراسات تحدثت عن أن المشكلة الرئيسية لثورة يناير 2011 كانت في ضعف قوات الأمن حتى هرب المساجين من السجون، وهو أمر خاطئ: «لازم التاريخ ياخد وقت علشان يؤرخ، لا يمكن التأريخ ليها دلوقتي، مينفعش يتأرخ ليها إلا بعد 50 أو 60 سنة، وهو كدة بشكل سياسي مش بشكل تاريخي».