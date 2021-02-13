محمد ثروت بعد نجاح «يا مستعجل على فراقي»: لا أتعمد الغياب

أكد نجم الطرب محمد ثروت، بعد طرح أحدث أغانيه مؤخرا «يا مستعجل على فراقي»، التي حققت نجاحا كبيرا، أنه لم يتعمد من قبل الغياب عن جمهوره، وإصدار أعمال غنائية جديدة له بشكل مستمر، مشددا على أن كل فرصة تظهر أمامه للعمل لا يفوتها، كما حدث في الفترة الأخيرة حين قدم حفلتي «مناجاة» (1 و 2)، موضحا أنها كانت فكرة نجله المخرج أحمد ثروت، الذي حاول من خلال تلك الحفلات أن يقدم شكلا جديدا مختلفا عن الشكل الذي اعتاد جمهوره على حفلاته.

وأضاف «ثروت»، خلال لقائه السبت مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه ما زال يحيي الليالي المحمدية بالأوبرا، وكذلك احتفالات مولد النبي وليلة رأس السنة الهجرية وليلة الإسراء والمعراج، ولكن نجله كان له وجهة نظر مختلفة في «مناجاة»، حيث يغني فيها مع المنشدين الشباب.

وتابع نجم الطرب: «طلعت أول حفلة مع المنشدين مصطفى عاطف ووائل الفشني وإيهاب يونس، وفي ثاني حفلة انضم إليهم المطرب أحمد سعد». لافتا إلى أنه كان سعيدا جدا بوقفته وسط هؤلاء الشباب، خلال هاتين الحفلين.

وكشف أن فكرة أغنية «يا مستعجل على فراقي»، التي طرحها مؤخرا، وحققت نجاحا كبيرا، جاءت من فكرة نجله أيضا، حيث أصر هو ومجموعة من زملائه، أن يغني النوع الرومانسي العاطفي، وبالفعل تواصلوا مع الملحن محمد رحيم وعملوا على 7 ألحان كاملة، ولكنهم اختاروا في النهاية «يا مستعجل على فراقي»، لطرحها خلال هذا التوقيت بالأخص، لأنه شعر أن «الأغنية دي بتاعة شتا».

وعن النجاح الذي حققته الأغنية وتصدرها لتريندات مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، أردف «ثروت»، أن «ربنا لما بيحب ينصر حاجة بينصرها، وبينصرها بشكل تخليك مستعجب، كأن الناس بتسمعني لأول مرة»، مؤكدا أنه يشعر بأن الجمهور يتعرف على محمد ثروت للمرة الأولى.