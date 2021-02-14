صندوق النقد مستمرون في التعاون مع مصر لخفض عجز الموازنة

قالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الخروج من أزمة فيروس كورونا ودعم المتأثرين بها، هو أهم أولويات المرحلة الحالية للحكومة المصرية، مؤكدة أن الحكومة المصرية توسعت في توفير الدعم الاجتماعي للمضارين من الأزمة الحالية، وأشارت إلى أن الحكومة كانت حريصة على توفير الائتمان للشركات.

وأشادت «جورجييفا»، في تصريحات عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»، بأداء البنك المركزي المصري في توفير السيولة للشركات: «توفير الائتمان للشركات سياسة جيدة جدا من البنك المركزى المصري».

وأكدت أن السلطات المالية المصرية بالتناغم مع السلطات النقدية، عملت على التأكد من حماية القطاعات الأكثر تأثرًا من الإفلاس وفقدان الوظائف: «السطات المالية أيضا قامت بدور لتتأكد من أن القطاعات الأكثر تأثرا، ومنها السياحة في مصر، التي تأثرت بشكل كبير، محمية من الإفلاس وفقدان الوظائف.. هذا يجب أن يستمر».

وحول نصيحتها للحكومة المصرية في الفترة المقبلة، قالت: «نصيحتي للحكومة المصرية هى الإبقاء على الدعم الذي قدمته في الأزمة مع تحديد أولوياته»، مشددة على أن صندوق النقد يعمل مع الحكومة المصرية، للتوصل لخفض عجز الموازنة مع استمرار الإصلاح الاقتصادي.

وأشادت بالإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية: «الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر أكثر قوة في مواجهة أزمة كورونا، وأوصينا الحكومة المصرية البحث عن طرق تجعل الاقتصاد أكثر ديناميكية وتوفير ظروف تنافسية للجميع».

واختتمت تصريحاتها حول رؤيتها للاقتصاد المصري: «نحن واثقون من استمرار مشاركتنا مع الحكومة لجعل الاقتصاد المصري متمتعا بالديناميكية وقادرا على تحمل الصدمات».