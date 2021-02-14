سيارة نقل تصطدم بسقف كوبري مشاة معدني في الدقهلية «صور»

اصطدمت سيارة نقل ثقيل في الدقهلية اليوم، بسقف كوبرى مشاة وتعلقها به، في طريق «أجا - المنصورة» بالقرب من قرية «نوسا الغيط» مركز أجا، بسبب تجاوز السيارة التي كانت تحمل حديد خردة حدود أقصى ارتفاع.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، باصطدام سيارة نقل ثقيل بسقف كوبري المشاة، أمام قرية «نوسا الغيط»، في أثناء سيرها أسفل الكوبري.

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وانتقلت القيادات الأمنية بمركز أجا، وإدارة شرطة المرور، لتسيير الطريق، ومسؤولي فريق العمل التنفيذي برئاسة مركز ومدينة أجا ، بإشراف رحاب المزين، رئيس مركز أجا، وحضور كل من أحمد النادي، وأحمد حجازي، نائبا رئيس المركز، وفريق العمل الميداني.

وبالفحص تبين أنه حال سير سيارة نقل محملة بحديد خردة اصطدمت المقطورة بالجسم المعدني لكوبرى المشاة، ما تسبب في تعلقها بسقف الكوبري، وتوقفها أسفله.

وتبين أن السيارة دخلت علي الكوبري، وهي تحمل ارتفاع أعلى من قيود الارتفاع المقررة، ما جعلها تتوقف أسفله وتخنق حركة المرور على الطريق، وكان لا بد من إزالة الارتفاعات الزائدة من الحديد الخردة حتى تتمكن من عبور الكوبري.

وتمكنت رئاسة مركز أجا من سحب المقطورة والسيارة بدون أي خسائر، بالتنسيق مع شرطة المرور، وخلال تلك الفترة تم عمل التحويلات المرورية اللازمة ورفع آثار الحادث، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

وضبطت الأجهزة الأمنية سائق السيارة، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك معاينة جسم الكوبري لبيان حدوث أي أضرار به من عدمه.