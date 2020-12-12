كوبري مشاة داخل شرفة منزل بمطروح.. ومصدر: خط سكة حديد

قال مصدر في وزارة النقل، إن كوبري المشاة في منطقة مدينة الحمام بمحافظة مطروح، يهدف لعبور خط سكة حديد للمواطنين، ويعمل على نقل المواطنين من قبلي مدينة الحمام إلى وسط وشرق المدينة.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الكوبري حاصل على موافقة منذ تولي اللواء علاء أبوزيد منصب محافظ مطروح 2016، موضحًا أن المشروع من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بنفقة وزارة النقل.

وتابع المصدر أن المشروع احتاج إزالة إحدى شرفات منزل، وبالاتفاق مع مالك العقار وافق على إزالتها، موضحًا أنه في خلال اليومين القادمين ستتجه لجنة إلى معاينة المنزل، وكتابة تقرير إذ كان بحاجة إلى إزالة أم لا.

وأكد، أنه تم الاتفاق مع مالك العقار في كافة الحالات سواء بإزالة الشرف أو العقار، وهو موافق على أي من الحالتين، مضيفًا أنه سيتم منحه كافة التعويضات المادية، واختتم بأن العقار خالِ تماما من السكان.