نجل محمد ثروت: «أبويا راجل سلس وأقنعته بالأغنية الجديدة بسهولة»

أكد المخرج أحمد ثروت، نجل نجم الطرب محمد ثروت، مخرج كليب «يا مستعجل على فراقي»، الذي عاد به من جديد إلى الساحة الغنائية، بعد غياب استمر لفترة ليست بالقصيرة، أن والده سلس بشكل كبير على سبيل التعاون، لافتا إلى أن إقناعه بالعودة وتقديم أغنية رومانسية لم يكن بالصعب الذي يتخيله البعض، الحكاية بأكملها فقط أنه يرغب في تقديم أعمال تناسب مشواره الغنائي الكبير: «مش عايز يقدم أي حاجة».

وأضاف «ثروت»، خلال لقائه أمس، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «والدي مهندس ميكانيكا ويحترم مشوراه بدرجة كبيرة، ولهذا لم يكن يرغب في تقديم أي عمل لمجرد التواجد».

وتابع نجل نجم الطرب: «أنا عمري الناس لمتني على أغنية أو عمل قدمه والدي»، مشدد على أن تاريخ والده بأكمله مشرف، وليس به أي «حاجة مشينة».

وأشار أحمد ثروت، إلى أنه حين بدأ التفكير في عودته إلى الغناء من جديد، وكانت البداية بحفلة «أون لاين»، وبعدها قدمنا حفلة «مناجاة»، وهنا كانت المفاجئة أن نجد محتوى ديني مقدم لمدة 3 ساعات على الهواء، ورغم ذلك يتصدر التريند بالشرق الأوسط، وفي مصر لمدة 4 أيام.

ونوه «ثروت» إلى أنهم حين حاولوا التعرف عن سبب ما حدث، وجدوا أن الناس أصبحت في حاجة لاستماع الصوت النقي والمفيد، وليس المختلف كما كان يظن البعض، مطالبا أنه من المهم أن يكون هناك جهة رقابية على الكلام الذي يغنى.

واعترض على مقولة أنه أضاف شيء لوالده في تعاونه معه بكليبه الأخير، مؤكدا أن الأخير هو ما يضيف إليه دائما، وهو ما رد عليه نجم الطرب محمد ثروت، خلال لقائه أمس، في البرنامج ذاته، موضحا أنه اكتشف أن «الأبن يعلم أبوه»، أثناء مشاركتهم سويا في الحملة الدعائية لمستشفى 57357، مؤكدا أنه أضاف إليه، كما أضاف هو لوالده من قبل، وأضاف والده أبيه قبل ذلك.