لأول مرة.. نقابة الزراعيين تقدم لأعضائها دورات أكاديمية ناصر العسكرية

تقدم نقابة المهن الزراعية لأول مرة دورات أكاديمية ناصر العسكرية لأعضائها، وأعلنت عن فتح باب التقديم لدورة استراتيجية الأمن القومي، في فبراير الجاري، على أن تبدأ الشهر المقبل.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنهم بدأوا التنسيق والإعداد لاستقدام دورات أكاديميه ناصر العسكرية العليا بين جنبات نادي الزراعيين بالدقي، في إطار حرص النقابة علي تعميق الوعي بالأمن القومي المصري لدى جموع الزراعيين وأسرهم.

وأضاف «خليفة»، في بيان له، أنه استقبل بمكتبه أمس، اللواء أحمد يسري، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، المشرف على دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا، المشرف العام على الدورات، والأستاذ مروان عبدالحميد، نقيب جمارك القاهرة، المشرف العام على الدورات بالأكاديمية، وكل من فيفيان شاكر، وحسين اللبيدي، لوضع الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور سيد خليفة، أن إقامة مثل هذه الدورات في رحاب نقابة الزراعيين تعد نقلة نوعية تستهدف بناء الزراعيين وأسرهم ثقافيا وفكريا، وإبعادهم عن الفكر الهدام والمتطرف، من أجل بناء مصر الجديدة

وأوضح نقيب الزراعيين، أن دورات استراتجيات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية تستهدف التوعية بمخاطر حروب الأجيال، واستهداف العقول والدعاية السوداء لتفتيت الأوطان، وتعمل علي زرع الانتماء وحب الأوطان.

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت نقابة المهن الزراعية، أنه تقرر تغيير مواعيد العمل الأسبوعية بها، لتكون من الأحد إلى الخميس، بدلا من السبت إلى الأربعاء، على أن تكون العطلة السبت، وتكون المواعيد بنفس المواعيد اليومية.

وأكدت النقابة، أن الخدمات النقابية تقدم من خلال الإنترنت، تماشيا مع سياسة الدولة للميكنة الرقمية، بما يوفر الوقت والجهد على الأعضاء، مشيرة إلى أنه لإجراء الخدمة، يرسل العضو على الأرقام الخاصة بالنقابة على الواتس آب: 01005402819 – 01061564868، لتوضيح الخدمة المراد سدادها، والاستعلام عن قيمتها.