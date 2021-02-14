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أيرلندا تلغي حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ

كتب:

حماده الشوادفي
03:38 ص | الأحد 14 فبراير 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة الأيرلندية إلغاء حظر الطيران المفروض على مدينة شرم الشيخ.

وقال السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى أيرلندا، في بيان له، إن إلغاء حظر الطيران المفروض على مدينة شرم الشيخ من قبل الحكومة الأيرلندية، كان على على قمة أولويات السفارة منذ عام 2019، وجرى تناول هذا الأمر على مختلف المستويات خلال اللقاءات مع المسؤولين الأيرلنديين سواء في وزارة الخارجية، أو النقل والطيران المدني، أو من خلال البرلمان الأيرلندي، إلى أن كللت جهود السفارة بالنجاح.

وأشار السفير إلى أن هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفق السياحة الأيرلندية إلى شرم الشيخ، تزامنا مع اتخاذ الحكومة قرارا بتخفيف القيود المفروضة على السفر للسياحة، بسبب جائحة كورونا.

وأضاف «ثروت» أن اعتزام شركة «ايركايرو» تنظيم رحلات تشارتر مباشرة من دبلن إلى شرم الشيخ في المستقبل القريب، إضافة إلى خطة شركة «مصر للطيران» لتدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن، من شأنهما المساهمة في إنعاش السياحة بالمدينة، والتسهيل على السائح الأيرلندي في اختيار المقاصد السياحية المصرية.

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