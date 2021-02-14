أصالة تتحدث لأول مرة عن طلاقها: «ألم لا يروح واستعنت بأطباء نفسيين»

تحدثت الفنانة أصالة نصري لأول مرة عن تفاصيل انفصالها، قائلة: «بحب استشير لأصحابي اشتكي لهم، وعندي أصحاب لكل أنواع الهموم، وأولادي ودكاترتي»، واصفة ما حدث لها بأنه «ألم نفسي»، لكنها تعافت مما حدث، بعد استعانتها بالمقربين وأصدقائها.

وأضافت أصالة خلال لقاءها ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنها شعرت بعد انفصالها بألم لا يروح: «شعرت بغصة، وكنت بحاجة لكل أنواع الفضفضة دكاترة، أصحاب، لايف كوتش، أولادي، وأخي أنس الذي ساعدني ودعمني وحسيت فيه إنه نضج بالأيام ووقف إلى جواري، وعرف أنه هو صار السند الأقوى، وكان رجل ملئ بالكثير من الحنان».

وأوضحت أصالة: «أستعين بكل هؤلاء كي لاتموت روحي فهناك ناس يعيشون حاليا وهم ميتون، حياتهم بلا قيمة، يتألمون والألم يعمل مثل الرصاصة والخناجر يسببون ألما لايضيع ولاينتهي».

وتابعت السورية: «بنتي شام بتفتخر فيها أمي، ولودي يتمتع بوعي تفاجئنا أنه جاله، مرات بنستغرب أفعال بيعملها لما يجي يبررها بالكلام نلاقي عنده وجهه نظر أفضل بكتير من وجهة نظري بأنه لا يعمل اللي عمله، عنده حكمة، أما آدم وعلي الصغار المحبة ما عملت منهم إلا أطفال رغم كل الظروف ضحكانين، المحبة والدلع بيشفوا».

ونوهت أصالة إلى أنها «مش شديدة على أولادي، طول ما هما صغار بسيبهم على راحتهم، بس ميكونش غلط، وطريقتي دائما بتجيب أحسن النتائج مع الأولاد، بربي أولادي بالمحبة والدلع الزايد وما جبلي إلا أحلى النتائج».

وكانت أصالة انفصلت عن زوجها المخرج المصري طارق العريان مع بداية عام 2020، بعد زواج دام نحو 13 عاما وأنجبت خلالها آدم وعلي، ولمحت أن الانفصال بسبب خيانته لها، ونشرت صورته بصحبة نيكول سعفان بعد عدة أشهر، ونالت من خلاله تعاطفا كبيرا، وتلقت الآلاف من رسائل الدعم من الجمهور.