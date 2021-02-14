مواجهة بين ممثلة مشهورة و3 لصوص: تنازلت عن أموالي وتمسكت بشرفي

أجرت النيابة العامة مواجهة بين ممثلة مشهورة و3 لصوص سرقوا مشغولاتها الذهبية وحاولوا اغتصابها داخل شقتها في كومبوند تاون فيو بأكتوبر، وتعرفت المجني عليها على المتهمين وقالت إنهم دخلوا شقتها بعد أن خدعوها وادعوا أنهم تابعين إلى شركة الغاز ويرغبون في قراءة عداد الغاز، وبعد لحظات أغلقوا الباب وهددوها بالقتل وسرقوا مجوهراتها وهي عبارة عن كمية من الذهب، ومبلغ 65 ألف جنيه كانت معها في دولاب غرفة نومها بعد أن أشهر اثنان من المتهمين المطاوي في وجهها واحتجزاها داخل غرفة بشقتها حتى تمكنا من السرقة، في حين أن المتهم الثالث كان في انتظارهما بسيارته في مكان قريب من محيط سكنها.

الضحية: «تنازلت عن أموالي وتمسكت بشرفي»

وشرحت الممثلة «ع.أ» تفاصيل جديدة أمام النيابة بقولها إنها أعطت المتهمون أموالها ومجوهراتها فأخذوا منها 65 ألف جنيه كانت في الشقة ومجوهرات وهي راضية بعد أن قالت لهم: «خدوا كل اللي انتوا عايزينه ومحدش يقرب مني»، وبعد حبسها داخل غرفة بشقتها والحصول على هواتفها المحمولة حتى تمكنوا من الاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وأموالها ووضعها في حقيبة خاصة بهم، وأنها فوجئت باثنين منهما يفتحان باب الغرفة المحتجزة فيها.

الممثلة: «المتهمون أوثقوا يدي وأحدهم استمنى على ملابسي»

وتابعت المجني عليها أن المتهمين أوثقا يديها ووضعا لاصقا على فمها وحاولا اغتصابها، لكنها ظلت تقاومهما ولم تستسلم حتى نجحت في إبعادهما عنها لكن أحدهم استمنى على ملابسها خلال المقاومة ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها، وأنها ظلت داخل غرفتها ثم استعانت بجيرانها في فك قيودها قبل أن تتوجه إلى قسم الشرطة وتحرر محضرًا بالواقعة.

وقررت التحفظ على ملابسها الموجود عليها السائل المنوي وأرسلت إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها، وبينت تحقيقات النيابة أن سمسار السيارات هو الذي خطط للجريمة نظرًا لأنه سبق وأن تعامل مع المجني عليها في بيع سيارتها وأنه خطط للجريمة بعد علمه بأنها ميسورة الحال، وقررت النيابة حبسهم وجدد قاضي المعارضات مدة الحبس 15 يومًا.