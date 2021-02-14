مواعيد تسليم أراضي «العاملين بالخارج» بمدينة 6 أكتوبر.. تبدأ غدا

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، قطع أراضٍ بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد من المدن الجديدة، وذلك بشروط معينة ونظام سداد محدد.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سيبدأ غدًا الاثنين الموافق 15 فبراير، في تسليم قطع الأراضي السكنية، للمصرين العاملين بالخارج، بمشروع بيت الوطن بمناطق (C.D.E.F.G.H)، بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

مواعيد تسليم قطع الأراضى

وسيتم تسليم قطع الأراضى بالمنطقة (C) وفقًا للتالي:

- القطع من 1 : 15، غدا الاثنين 15 فبراير.

- والقطع من 16 : 30، يوم 22/2/2021.

- القطع من 31 : 45، يوم 1/3/2021.

- القطع من 46 : 60، يوم 8/3/2021.

- القطع من 61 : 75، يوم 15/3/2021.

- القطع من 76 : 90، يوم 22/3/2021.

والقطع من 91 : 105، يوم 29/3/2021.

- القطع من 106 : 120، يوم 5/4/2021.

- القطع من 121 : 135، يوم 12/4/2021.

- القطع من 136: 150، يوم 19/4/2021.

- القطع من 151 : 161، يوم 26/4/2021.

أما تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (D) فسيكون كالتالي:

- القطع من 1 : 15، يوم 10/5/2021.

- القطع من 16 : 30، يوم 17/5/2021.

- القطع من 31 : 45، يوم 24/5/2021.

- القطع من 46 : 60، يوم 31/5/2021.

والقطع من 61 : 75، يوم 7/6/2021.

- القطع من 76 : 94، يوم 14/6/2021.

وسيتم تسليم القطع بالمنطقة (E)، كالتالي:

- القطع من 1 : 15، يوم 21/6/2021.

- القطع من 16 : 30، يوم 28/6/2021.

- القطع من 31 : 45، يوم 5/7/2021.

- القطع من 46 : 60، يوم 12/7/2021.

- القطع من 61 : 75، يوم 26/7/2021.

- القطع من 76 : 94، يوم 2/8/2021.

أما قطع الأراضي بالمنطقة (F)، فسيكون وفقًا للتالي:

- القطع من 1 : 15، يوم 9/8/2021.

والقطع من 15 : 30، يوم 16/8/2021.

- القطع من 31 : 45، يوم 23/8/2021.

- القطع من 46 : 60، يوم 30/8/2021.

- القطع من 61 : 75، يوم 6/9/2021.

- القطع من 76 : 90، يوم 13/9/2021.

- القطع من 91 : 105، يوم 20/9/2021.

- القطع من 106 : 120، يوم 27/9/2021.

- القطع من 121 : 135، يوم 4/10/2021.

- القطع من 136 : 150، يوم 11/10/2021.

- القطع من 151 : 158، يوم 18/10/2021.

وسيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة (G)، كالتالي:

- القطع من 1 : 15، يوم 25/10/2021.

- القطع من 16 : 30، يوم 1/11/2021.

- القطع من 31 : 45، يوم 8/11/2021.

- القطع من 46 : 60، يوم 15/11/2021.

- القطع من 61 : 75، يوم 22/11/2021.

- القطع من 76 : 90، يوم 29/11/2021.

- القطع من 91 : 98، يوم 6/12/2021.

أما القطع بالمنطقة (H)، فسيتم تسليمها كالتالي:

- القطع من 1 : 15، يوم 13/12/2021.

- القطع من 16 : 30، يوم 20/12/2021.

- القطع من 31 : 45، يوم 27/12/2021.

- القطع من 46 : 60، يوم 3/1/2022.

- القطع من 61 : 75، يوم 10/1/2022.

القطع من 76 : 90، يوم 17/1/2022.

- القطع من 91 : 108، يوم 24/1/2022. ​

مد مهلة الاستلام

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، للعملاء المُخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة بمشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين العاملين بالخارج، لاستلام الأراضى المخصصة لهم، وذلك تيسيراً من الهيئة على العملاء، ومراعاة لظروف جائحة كورونا.