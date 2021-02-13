«الإسكان»: مهلة 6 أشهر لعملاء «بيت الوطن» لاستلام أراضيهم المخصصة لهم

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على منح مهلة لمدة 6 أشهر -من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية- للعملاء المُخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين العاملين بالخارج، لاستلام الأراضي المخصصة لهم، وذلك تيسيراً من الهيئة على العملاء، ومراعاة لظروف جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد،

وأوضح وزير الإسكان، أنَّه يتمّ الالتزام بالمدة المحددة للتنفيذ وقدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، ووفقاً للشروط الآتية:

- أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتمّ تخصيصها للغير.

- التنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.

- سداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وذلك قبل الاستلام.

- ألا تقل المدة المتبقية للتنفيذ عن 3 أعوام من تاريخ الاستلام شاملة استخراج التراخيص، ولا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.

وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمي (ب) بمسمى جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 645 لسنة 2020، واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، والتي تكون وظائفه من الدرجة العالية، واستكمال باقي الإجراءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنَّ مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 1613 م2 بمركز خدمات الحى السابع بمشروع بيت الوطن، وقطعة الأرض بمساحة 3824 م2، بمنطقة شرق اللوتس بجوار قطعة الأرض رقم 2/9، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك للشركة المصرية للاتصالات، لإقامة سنترال عليهما، بنظام البيع وفقا للقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها، وبعد سداد المستحقات المالية الناتجة عن الانتفاع بجزء من تلك الأراضي بنظام مقابل الانتفاع.