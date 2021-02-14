انتشار مكثف لمعارض «أهلا رمضان» أول أبريل: تخفيضات تصل لـ30%

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا العام سيشهد انتشارًا كثيفًا لمعارض «أهلا رمضان» بتخفيضات تتفاوت من 25 إلى 30%.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع اعضاء الغرف التجارية والموردين والمنتجين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك غرفة الصناعات الغذائية.

وطالب وزير التموين، الموردين بضرورة ضخ سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه من المخطط بدء تلك المعارض في مطلع شهر أبريل المقبل، على أن يكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة 10 أيام.

وأوضح أن وزارة التموين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ستراعي نشر تلك المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كافة احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة.

وأشار وزير التموين، إلى أن منافذ «جمعيتي» التي يصل عددها إلى 6000 منفذ، ستشارك في معارض «أهلا رمضان» خلال العام الجاري، مؤكدًا أن المعارض ستشمل كافة أنواع السلع والسلع الأساسية كـ«الأرز، الزيت، السكر، المكرونة، الياميش، وكافة مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع».

وأشار المصيلحي، في بيان له، اليوم، إلى وجود تنسيق كبير مع المحافظين من أجل توفير الأماكن ودعمها بالاحتياجات الأساسية من كهرباء وخدمات ومرافق، فضلًا عن نشرها بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان لتسهيل الأمر على المواطنين.

وكشف وزير التموين، خلال لقائه بالموردين، عن أن السلاسل التجارية ستشارك أيضًا هذا العام في معارض «أهلا رمضان» كالعام السابق بتخفيضات كبيرة للسلع، وبعروض على مستلزمات الشهر المبارك.

وشدد وزير التموين، على ضرورة التزام كافة المشاركين من سلاسل تجارية أو شوادر بالإجراءات الاحترازية المتبعة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».