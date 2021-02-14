السعودية تمدد قيود مواجهة كورونا لمدة 20 يوما قابلة للتجديد

قررت المملكة العربية السعودية، مد القيود المفروضة على التجمعات والأنشطة الترفيهية في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لمدة 20 يومًا قابلة للتجديد، وذلك لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة.

وتتضمن الإجراءات إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، منع التجمعات لأكثر من 20 شخصا، إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي اقتصارها على الطلبات الخارجيى فقط، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ونوَّه مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية إلى أهمية التزام الجميع بذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

وجاءت تلك الإجراءات تمديدا لمجموعة من الإجراءات فرضتها السلطات السعودية في 3 فبراير الجاري.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة، أمس، إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية بعد ثبوت حالات إصابات بكورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 6 أيام إلى 57 مسجداً تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم، وفقًا لما نشرته صحيفة «عكاظ».

وأغلقت أمانات وبلديات 3 مناطق 742 منشأة لم تلتزم بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمكافحة تفشي فايروس كورونا.

وترتفع حدة الإصابات الجديدة في المملكة بمعدل مرتفع، حيث سجلت السلطات الصحية في آخر 24 ساعة، 337 إصابة جديدة ليتجاوز إجمالي الإصابات 372 ألف حالة، من بينها 2679 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 456 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

وبلغ إجمالي الوفيات 6428 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 97.5%، ونسبة الحالات النشطة 0.71%، ونسبة الوفيات 1.72%، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة.