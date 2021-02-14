بعد تحور الفيروس.. إجراءات صارمة على المواطنين في فرنسا لمواجهة كورونا

تنتشر حاليا السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا بسرعة في مناطق متعددة من فرنسا، ما أدى إلى فرض قواعد أشد صرامة لوضع الكمامات، وحظر تجوال حول ساحل بحر المانش.

وأصبحت السلالة المتحورة من الفيروس السائدة في بريطانيا مسؤولة الآن عن الغالبية العظمى من حالات الإصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة، حول مدينة دنكيرك الساحلية الفرنسية، وفقا لبيان صدر عن هيئة الصحة الإقليمية.

وأمرت الإدارة الإقليمية بقواعد أكثر صرامة تجاه المواطنين لوضع الكمامات، وحثتهم في دنكيرك وبعض المناطق الأخرى على عدم مغادرة المدينة، للحد من انتشار المرض، كما ترسل المشافي المكتظة في المدينة مرضى الفيروس إلى مناطق أخرى، وسط ارتفاع كبير في عدد المحتاجين لدخول العناية المركزة، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وتشير الأرقام الصادرة الجمعة الماضية، عن أكبر شبكة في فرنسا للمختبرات الطبية الخاصة، «بيوجروب»، إلى أن السلالة المتحورة انتشرت بشكل كبير، كما ذكرت المجموعة أنها ظهرت في حوالي نصف اختباراتها بمنطقة غرب باريس في الفترة من 1 إلى 7 فبراير.

وعلى جانب آخر أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تعتمد جرعة واحدة من لقاح كورونا للمتعافين من «كوفيد 19»، بعد أن أوصت الهيئة الفرنسية العليا للصحة بتطعيم الذين سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا، بجرعة واحدة فقط من اللقاح.

وأوضحت الهيئة أنه يجب حقن هذه الجرعة الوحيدة من اللقاح بعد 3 أشهر من الشفاء من الفيروس، بل يفضل ذلك بعد الشفاء بـ6 أشهر.

وقالت الهيئة، إن «الأشخاص المصابين يحتفظون بذاكرة مناعية، وهذا يقود الهيئة العليا للصحة إلى التوصية بتقديم جرعة واحدة من اللقاح فقط للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس SARS-CoV-2 (كوفيد 19)، بغض النظر عن الفترة المنقضية منذ الإصابة به»، مشيرة إلى أن «هذه الجرعة من اللقاح ستلعب دور تذكير مناعي»، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».