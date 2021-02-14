إزالة 4 منازل آيلة للسقوط في الغربية حفاظا على أرواح المواطنين

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلي أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، بضرورة استمرار حملات إزاله العقارات والمنازل الآيلة للسقوط «خطر داهم» حفاظا على أرواح مواطني مدينة المحلة الكبرى.

وباشر رئيس حي ثان المحلة، مكلفا اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية؛ لإزالة خطر داهم قرار هندسي رقم 25 لسنة2021، بالعقار الكائن بمنطقة سكة طنطا إزالة حتى سطح الأرض، فضلا عن إزالة 4 منازل خطر داهم بسكة طنطا، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين لتوسعة الطريق بشكل دوري.

وأشار رئيس الحي، إلى أنه سيتم تسوية الطريق وفرد السن تمهيدًا للرصف، وإزالة مخالفة بناء بالعقار الكائن بمنطقة منشية البكري مخالف لقرار رئيس مجلس الوزراء، وردع المخالفين في أعمال البناء قانونيا.

كان محافظ الغربية أكد حرص الدولة على عدم التهاون مع أي تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة تحديد آليات للتعامل مع المتغيرات المكانية بالمحافظة تشمل حصر التعديات وتحديد الإجراءات المتخذة تجاهها، مطالباً كل جهة من الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه هذه التعديات، ورفع تقرير يومي فيما يخص هذه التعديات مع التأكيد على الإزالة الفورية للتعديات التي لا تقبل التقنين أو التصالح منذ 2017م.

شارك في اللقاء كل من؛ المهندسة سماح صبري مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ممثلي كلًا من «الري، السكة الحديد، هيئة الأوقاف، هيئة الطرق، الإصلاح الزراعي، الآثار، حماية نهر النيل، أملاك الدولة، المتغيرات المكانية، والزراعة».