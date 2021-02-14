ضبط 318 زجاجة خمور و12 قطعة حشيش بحوزة عامل في سوهاج

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج، من ضبط عامل لإتجاره في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة دارالسلام، وتم ضبط 318 زجاجة خمور و12 قطعة حشيش، وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية، تفيد بقيام «صلاح.ص.ن» 45 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز دارالسلام، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، شن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دارالسلام، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط المذكور وبحوزته 12 قطعة مختلفة الأحجام لمادة الحشيش المخدر، يزنوا حوالي 60 جرامًا تقريبا، و2 صندوق وبداخلهم 47 زجاجة «بيرة ستيلا»، وكرتونة بداخلها 24 كنز «بيرة ستيلا» 500 ملي، وكرتونة وبداخلها 24 كنز «بيرة سقارة» 500 ملي، و17 زجاجة «وسكي مصري»، و2 كرتونه وبداخلهما 14 زجاجة «وسكي أجنبي»، و53 زجاجة ماركة «الكينا روماني الصافي»، و59 زجاجة ماركة «البراندي الكرم الصافي» (مشروبات كحولية).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بالاشتراك وضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، من ضبط «عماد.م.ل» 36 عامًأ، عاطل، ويقيم مركز دار السلام، وبحوزته 24 تذكرة لمادة الهيروين المخدر تزن حوالي 72 جرام تقريبا، و35 تذكرة لمادة الشابو المخدر يزن حوالي 105 جرام، - و20 قطعة مختلفة الأحجام لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 100 جرام تقريبا، هاتف محمول، مبلغ مالي 1300 جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمولة للاتصال بعملائه.