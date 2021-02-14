282 ألف طلب لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة في 9 محافظات بالصعيد

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن المنصة الإلكترونية الموحدة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تلقت 282 ألف طلب حتى يوم 12 من شهر فبراير الجاري للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية بشركتي مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والتي تضم محافظات «الوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط» ومصر العليا لتوزيع الكهرباء والتي تضم محافظات «سوهاج وقنا وأسوان والأقصر».

الطلبات شملت العدادات السكني والتجاري والخدمي والإداري

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن طلبات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء شملت 201246 عدادا سكنيا و16664 تجاري و2218 إداري و7109 خدمات بإجمالي 227237 فيما شملت طلبات شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء 150879 سكني و19896 تجاري و870 إداري و2636 خدمات بإجمالي 174281.

استمرار تلقي طلبات المواطنين حتى نهاية مارس المقبل

وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء في أول شهر يوليو من العام الماضي لتلقي طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية شهر مارس المقبل لتمكين كل المواطنين من إتاحة الفرصة للتقدم بالطلبات مع استكمال شركات التوزيع على مستوى المحافظات الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

إيصال آخر ممارسة لمقدم الطلب

ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 4 مستندات يجب أن يتقدم بها المواطن عند تقديمه لطلب تركيب العداد الكودي عبر المنصة الإليكترونية لخدمات الكهرباء للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لقبول طلبه وهي صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب «خلفية وأمامية» وعقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية وإيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل إليها على أن تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانًا على الإنترنت.

تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية.