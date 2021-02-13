11 فائدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر.. يخفض أسعار الكهرباء

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إجراء المناقشات والدراسات للاستفادة من الخبرات الأوروبية، لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كخطوة نحو التوسع في هذا المجال للوصول إلى إمكانية التصدير.

زيادة مصادر الطاقة المتجددة

وتنتج مصر حاليا 5800 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك خطة لزيادة مصادر الطاقة المتجددة الفترة المقبلة، لمساعدة مصر لتنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتستعرض «الوطن» فوائد إنتاج الهيدروجين الأخضر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2035، لدعم الاقتصاد وخفض أسعار بيع الكهرباء، وسعيًا للتحول إلى الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.

1. الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الطاقة الجديدة والحديثة.

2. تسعى جميع دول العالم للاستفادة من الهيدروجين الأخضر.

3. الهيدروجين الأخضر أحد عناصر المياه ويتم الحصول عليه من التحليل الكهربائي للمياه بطريقة مبسطة جدا، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة من خلال عملية فصل جزيئات الهيدروجين عن الأكسجين الموجودة في الماء، من خلال عملية التحليل الكهربائي، التي تتطلب طاقة كهربائية عالية تأتي من مصادر نظيفة ومتجددة.

التحليل الكهربائي لتحليل الماء لعنصري الهيدروجين والأكسجين

4. يُنتج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام آلات تعمل على تحليل الماء إلى عنصري الهيدروجين والأكسجين دون أي نواتج ثانوية.

5. يتم استخدام الكهرباء القادمة من مصادر متجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية لفصل جزيئات الأكسجين عن الهيدروجين الموجودة في المياه، ومن ثم استخدام الهيدروجين الناتج عن هذه العملية مباشرة.

6. يحتاج إلى طاقة كبيرة من مصادر متجددة مثل الرياح والشمس.

مجتمع خالٍ من الكربون

7. يساهم الهيدروجين الأخضر في الوصول لمجتمع خالٍ من الكربون، ومصر لديها إمكانيات عالية من الطاقة المتجددة تمكنها من إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة.

8. الهيدروجين سيكون وقود المستقبل والقائد للموجة الثانية من رحلة تحول الطاقة عالميا.

الهيدروجين الأخضر يدعم الاقتصاد المصري

9. يساعد مشروع الهيدروجين الأخضر على تحقيق أهداف رؤية مصر 2035 ودعم الاقتصاد بشكل كبير.

10. يساهم في خفض أسعار بيع الكهرباء.

11. يساهم في التصدي للتغير المناخي وتحديات المناخ العالمية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية.