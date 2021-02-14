رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 1274 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب:

الوطن
12:27 م | الأحد 14 فبراير 2021
حملات تموينية

حملات تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، حيث أسفرت الحملات عن ضبط (1274) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ونفذت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3003) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة لشرطة الكهرباء، عن ضبط (13694) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط (373) قضية متنوعة، في مجال مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية).

كما أسفرت الحملات عن ضبط (329) قضية في مجال: الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الغنوشي المنبوذ».. رئيس تونس يتحدى الإخوان من أمام وزارة الداخلية

عاجل.. السيسي يشهد احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة

جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.. 422 قضية

وزارة الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة 

وزارة الداخلية تحرر 6217 مخالفة مرورية في 24 ساعة

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية: انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم النصب