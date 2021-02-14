ضبط 1274 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، حيث أسفرت الحملات عن ضبط (1274) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ونفذت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3003) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة لشرطة الكهرباء، عن ضبط (13694) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط (373) قضية متنوعة، في مجال مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية).

كما أسفرت الحملات عن ضبط (329) قضية في مجال: الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب، واتخذت الإجراءات القانونية.