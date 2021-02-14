جامعة القناة تستقبل وفدا طلابيا للمشاركة في الافتتاحات القومية

استقبلت جامعة قناة السويس اليوم الأحد وفد طلاب الجامعة المشاركين في افتتاحات الإسماعيلية القومية خلال أيام.

والتقى الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وفد طلاب جامعة القناة المشارك بافتتاح المشروعات.

وتستعد محافظة الإسماعيلية، خلال الأيام المقبلة؛ لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

وتنطلق المنظومة في مركز الإسماعيلية الطبي بعد أعمال رفع كفاءته وتطويره وانشاء مركز 30 يونيو للغسيل الكلوي بأحدث أجهزة للغسيل في العالم.

وبدأت الإسماعيلية، اليوم، أعمال تجهيز المستشفى تمهيدا الافتتاح فيما تجري المحافظة أعمال الصيانة الشوارع تمهيدا للزيارة.

وتنطلق منظومة التأمين الصحي في 3 مستشفيات وهي مجمع الاسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو ومستشفى أبو خليفة للطوارئ والمخصص حاليا كحجر صحي في المرحلة التجريبية و22 مركزًا ووحدة صحية منتشرة في مراكز وقرى المحافظة.

وأكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، تسجيل مليون و150 ألف مواطن من أصل مليون و300 ألف مقيمين في محافظة الإسماعيلية، مضيفًا أن المحافظة من أعلى المحافظات تسجيلا للإعداد، تمهيدا لانطلاق المنظومة مناشدا المواطنين بسرعة التسجيل للاستفادة من المنظومة عقب انطلاقها.

ويضم المجمع 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والنساء والتوليد.

كما يضم تخصصات أنف وأذن وحنجرة، وجراحة «مخ وأعصاب، وأطفال، ومسالك بولية» وأطفال مبسترين، وجراحة أٔطفال، وروماتيزم، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، ورعاية قلب، ورعاية أطفال، واستقبال وطوارئ، وعلاج طبيعي، وغسيل كلوي، ورمد، وقسطرة قلب، والحقن المجهري، وروماتيزم القلب، وطب الجنين.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلي، و63 سرير رعاية مركزة، و22 حضانة، و13 غرفة عمليات.

ويبعد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية عن مجمع الإسماعيلية بضع خطوات، ويضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة، و6 عيادات متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية؛ لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.