مدير «عين شمس التخصصي» بالعبور: كورونا لا يصيب بجلطات في المخ (حوار)

نفى الدكتور شريف محسن، مدير مستشفى جامعة عين شمس التخصصي في مدينة العبور، ومنسق عام مستشفيات عزل كورونا في الجامعة، ما تردد بأنّ فيروس كورونا يتسبب في الإصابة بـ«جلطات في المخ»، مؤكدا أنّ هذا الأمر «لم يثبت علميا حتى الآن»، كما أوضح أنّ المستشفى يعمل به 40 طبيبا و90 ممرضا وممرضة لخدمة مصابي كورونا.

وفي حواره لـ«الوطن»، قال محسن إنّ مستشفيات الجامعة مستعدة لمواجهة تفشي (كوفيد - 19): «نسب الإشغال في عزل العبور تتراوح بين 70 لـ80%، والمستشفى به 60 سرير رعاية مخصصة للحالات الشديدة المصابة بكورونا، وبدأت المستشفيات أمس تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل المخصصة لفيروس كورونا باللقاح الصيني «سينوفارم»، وإلى نص الحوار..

حدّثنا عن أبرز الاستعدادت بالمستشفى حال وجود موجة ثالثة؟

المستشفيات تعمل بكفاءة عالية وعلى قدم وساق، ونستعد لأي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا والمصابين.

هل بدأ تطعيم الأطقم الطبية ضد فيروس كورونا؟

بدأنا أول أمس حملة تطعيمات أطباء العزل باللقاح الصيني «سينوفارم»، لأكثر من 40 من الأطقم الطبية، وعملية التسجيل للحصول على التطعيمات جارية، وفقا لرغبة الأطباء والأطقم الطبية وليس إجباريا، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حيث وفرت الجامعة لقاح كورونا للراغبين من الأطقم الطبية مجانا.

كم تبلغ نسب الإشغالات بأسرة كورونا بالمستشفى؟

تتراوح نسب الإشغالات تتراوح بين 70% إلى 80% في المستشفى، وبالنسبة للإشغالات في أسرة الرعايات لا تقل عن 80%، وللأسرة المتعلقة بالحجز 70%.

هل يتم إجراء أي تجارب إكلينيكة بالمستشفى حاليا؟

- لم نجر تجارب حاليا، والأدوية التي يتم منحها للمرضى، هي البروتوكولات العادية المصرح بها من قبل وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية واللجنة العلمية.

من خلال متابعتك للوضع الوبائي والحالات المصابة بكورونا، هل تم رصد أي أعراض جديدة للمرض؟

- حتى الآن لاتوجد أعراض جديدة، و هي ذات الأعراض سواء في الجهاز الهضمي، أو الأعراض الشديدة التي تصيب الجهاز التنفسي، لكنها زادت نوعا ما في الجهاز الهضمي، وجميع المشكلات التي تحدث نتيجة الإصابة بأعراض شديدة وحادة تصيب الجهاز التنفسي، وهي فشل في وظائف التنفس، وبالتالي يوضع المريض على جهاز تنفس صناعي وفقا لدرجة التأثر، وإذا زادت درجة التأثر بالمرض فوق الـ50% يتم الوضع على جهاز التنفس الصناعي مباشرة.

هل يسبب كورونا جلطات في المخ حال الإهمال في التعامل معها أو التشخيص غير الدقيق لها؟

لم يثبت عمليا وعلميا حتى الآن، إصابة مريض كورونا بجلطات في المخ، ومن يصاب بجلطات من المرضى أعمارهم فوق الـ60 عام، سواء جلطات القدمين أو الرئة، ولكن هي لم تثبت علميا، ويتم إدخال أدوية سيولة في البروتوكولات العلاجية.

ماذا عن نسب الفئات العمرية المصابة بكورونا وهل يتم حجزها بالمستشفيات؟

معظمهم من كبار السن بنسبة 60% كحد أدنى من الفئات التي يتم حجزها بالمستشفيات والرعايات المركزة، ولا تقل أعمارهم عن 60 عاما، والـ40% الباقين موزعين على الفئات العمرية المختلفة، وكلما قلّ عمر المصاب قلّت فرص دخوله مستشفى العزل.

كيف تقيّم الوضع الوبائي وقرارات اللجنة العليا للأزمات بتأجيل الامتحانات؟

إجراء احترازي وقرار صائب لتفادي أي مشكلات قد تحدث في أعداد الإصابات، والقرارات التي صدرت تمت بناءً على تقارير ومعلومات مرصودة على أرض الواقع.

ماذا عن قوة المستشفى من الأطقم الطبية؟

المستشفى يعمل يوميا بفترات التناوب، 40 طبيبا و90 تمريض، ومريض كورونا يحتاج لمتابعة ومعاملة لحظية أولا بأول، ونظام العمل يكون بالتناوب، كما أنّ القوة العملية ضخمة، وذلك بتوجيهات من قبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

ماذا عن قوة المستشفى من الأسرة؟

يملك المستشفى 40 سرير رعاية مركزة و20 سرير رعاية متوسطة و70 سريرا داخليا.

بماذا تنصح المواطنين خلال الفترة الحالية والمقبلة بشأن مواجهة كورونا؟

على المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة خارج المنزل، والاهتمام بتناول الأطعمة التي تعتمد على الفيتامينات والبروتينات، والابتعاد عن الأماكن المشهود لها بالزحام، وتجنب الشيشة في الأماكن المخالفة لتعليمات الحكومة المصرية، والاهتمام بالتعقيم والتطهير الدوري للمنشآت وغسل الأيدي بالماء والصابون، وتطهير وتعقيم للأيدي، ويجب تجنب لمس الأيدي للعين دون أن تكون معقمة، والالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض تشبه أعراض كورونا.