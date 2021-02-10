التحريات: طالبة عين شمس أقامت علاقة مع زوج صديقتها بعد يوم من استضافتها

كشفت تحريات المباحث، عن تفاصيل مثيرة في واقعة هتك عرض طالبة الإعدادي بعين شمس، على يد زوج صديقتها العرفي داخل شقته، وأن المتهم كان يعرف أن الفتاة قاصر وعمرها 14 سنة، وعرض عليها تحرير عقد زواج عرفي، وعندما كتب الورقة في حضور زوجته «نورهان»، التي استضافت صديقتها «سلمى»، طلب منها طاعته في إقامة علاقة زوجية، زاعمًا أنها زوجته، ويحق له الدخول بها بموجب تلك الورقة التي كتبها أمامها.

المتهمة استحسنت العلاقة الحميمية مع المتهم

وأضافت تحريات المباحث التي تسلمتها النيابة العامة، أن الفتاة وافقت بمحض إرادتها وأقامت علاقة مع المتهم واستحسنت تلك العلاقة وكررتها مرات مع المتهم داخل شقته في عين شمس، حتى دبت الغيرة بين الصديقتين «نورهان وسلمى»، فطلبت زوجة المتهم وهي «نورهان» منه أن يمزق ورقة الزواج العرفي الخاصة بصديقتها «سلمى»، ثم قاما بطردها من الشقة بعد 3 أيام فقط.

وأوضحت التحريات أن فتاة عين شمس ذهبت إلى والدها وأخبرته بما حدث فاصطحبها إلى قسم شرطة عين شمس وحرر محضرًا بالواقعة، وذكرت الطالبة فيه تفاصيل ما حدث لها في غضون أسبوع، أنها فوجئت، وقت أن كانت في الكوافير بصديقتها «نورهان»، تطلب منها أن تعيش معها في شقة بمفردهما في عين شمس، وعندما ذهبت وجدت شابا كانت تناديه بـ«شعبان» وأخبرتها أنه زوجها العرفي.

عقد الزواج العرفي

وأفادت تحريات المباحث، بأن المتهم قال لها السكان هنا سيشتكون من وجودك ومن الممكن إبلاغ الشرطة وأنه سيقوم بكتابة ورقة زواج عرفي بينهما حتى يكون موقفهما القانوني سليما في حالة وصول الشرطة، فوافقت على طلبه بمحض إرادتها، وعاشرها معاشرة الأزواج.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم بتهمة هتك عرضها على ذمة التحقيقات، وأحالت المجني عليها للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لبيان مدى تعرضها للاعتداء الجنسي، وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.