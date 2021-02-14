تجديد الثقة في محمود يوسف وكيلا لوزارة التموين بالمنيا

أصدر الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور محمود يوسف حسين، وكيلًا لوزارة التموين بمحافظة المنيا للعام الثامن على التوالي.

شمل القرار أن يستمر الدكتور، محمود يوسف، وكيلًا للوزارة لمدة عام قابلة للتجديد اعتباراً من يوم 17 فبراير الجاري، مع إستمرار صرف الراتب والبدلات المقررة للوظيفة.

يشار إلى أن الدكتور محمود يوسف، تولى إدارة المديرية عام 2013 حتى اليوم بعد أن كان يشغل منصب وكيل المديرية، ثم وكيلًا للوزارة منذ ذلك التاريخ.

كما أصدر وزير التموين قرارًا بتجديد التعاقد مع محمد حسين محمد قائمًا بأعمال وكيل المديرية والمستشار الفني لها لمدة عام، اعتباراً من يناير الماضي.

وزار وزير التموين المنيا الأسبوع الماضي، وافتتح مكاتب مطورة تابعة لمديرية التموين، كما افتتح صومعة نفرتيتى التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بالمحافظة.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استعرض في وقت سابق الجهود التي بذلتها مديرية التموين خلال عام ومنها تطوير 16 مركز خدمة تموينية على مستوى المحافظة وتزويد مراكز الخدمة التموينية بـ43 جهاز حاسب آلي لرفع كفاءة العمل بالمكاتب وتطبيق منظومة التحول الرقمي، واستخراج 9 الاف رقم سرى للبطاقات التموينية، والرد على 2500 شكوى واردة من بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

كما تم تحرير 17109 مخالفة تنوعت ما بين (نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجلات، توقف عن الإنتاج دون أعذار)، وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق تم تحرير 6660 مخالفة تنوعت ما بين (ادارة منشأة بدون ترخيص، غش تجارى، تجار تموينيين، مخالفة للقانون 113، البيع بأزيد من الأسعار المقررة).