محلية مغاغة تطالب بسرعة سداد قيمة شهادة المتغيرات المكانية

طالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، المواطنين الذين تقدموا للتصالح في مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لسداد قيمة شهادة المتغيرات المكانية حتى يتم توجيه فريق العمل للرفع الإحداثي الجغرافي وتصوير المبنى المراد التصالح عليه وموقعه للبت في التصالح.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من لم يتقدم للتصالح حتى الآن سرعة التقديم واستكمال الأوراق حيث أن آخر موعد كما حدده مجلس الوزراء هو آخر مارس القادم.

جدير بالذكر، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعلن عن استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة، 161 ألف و16 طلبا للتصالح في مخالفات البناء.

قال المحافظ، إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح في شهر يناير، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح في شهر فبراير، وسداد 40% من قيمة التصالح في شهر مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسداد الـ 25% من قيمة التصالح في ديسمبر الماضي.

وشدد المحافظ، على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة، موجها رؤساء المراكز، والمراكز التكنولوجية، بتقديم كل التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية، ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تستقبل كل الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.