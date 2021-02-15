أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 15-2-2021 في مصر

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الخضروات والفاكهة لشرائها أو تخزينها، وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021 في الأسواق على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي إلى 10 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات، والمعلبة بـ7.5 جنيه.

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 7 جنيهات للكيلو جرام.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

سعر الفاصوليا

سجل سعر كيلو جرام الفاصوليا بـ10 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

بلغ سعر كيلو جرام الفلفل الألوان 15 جنيهًا.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر الكرنب إلى 20 جنيهًا.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

سعر الخس الكابوتش

يتراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 2 و5 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

سعر الجوافة

سجل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات.

سعر التفاح

يتراوح سعر التفاح بين 10 لـ25 جنيهًا باختلاف النوع.

أسعار اليوسفي

اختلف سعر الكيلو اليوسفي بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البرتقال

وصل متوسط سعر كيلو البرتقال لـ5 جنيهات.

سعر الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و10 جنيهات.

سعر الفراولة

وصل سعر كيلو الفراولة لـ10 جنيهات.